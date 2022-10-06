Каррера: допускаю, что Бакаев может вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера предположил, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев может вернуться в московский «Спартак».

«Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно», — цитирует Карреру Sport24.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал».

1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Контракт Бакаева с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Селихов заявил, что вопрос продления контракта с красно-белыми решится в ближайшее время.