Селихов заявил, что вопрос его контракта со «Спартаком» скоро решится

Вратарь «Спартака» Александр Селихов заявил, что вопрос продления контракта с красно-белыми решится в ближайшее время.

«Скоро узнаем, будет ли продлён мой контракт со «Спартаком». В ближайшее время», — цитирует Селихова РИА Новости.

Напомним, что вратарь выступает в «Спартаке» с 2017 года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых десять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, в трёх матчах сохранил ворота нетронутыми.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с возможным продлением контракта Селихова.