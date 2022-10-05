Узнать больше

Селихов заявил, что вопрос его контракта со «Спартаком» скоро решится

Короткая ссылка
Вратарь «Спартака» Александр Селихов заявил, что вопрос продления контракта с красно-белыми решится в ближайшее время.
Селихов заявил, что вопрос его контракта со «Спартаком» скоро решится
  • РИА Новости

«Скоро узнаем, будет ли продлён мой контракт со «Спартаком». В ближайшее время», — цитирует Селихова РИА Новости.

Напомним, что вратарь выступает в «Спартаке» с 2017 года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых десять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, в трёх матчах сохранил ворота нетронутыми.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с возможным продлением контракта Селихова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить