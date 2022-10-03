Кавазашвили: получается, что между Селиховым и руководством «Спартака» что-то не ладится

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с возможным продлением контракта голкипера красно-белых Александра Селихова.

«Если вы обратили внимание, Максименко в последнее время начал выходить в основном составе. Получается, что-то между Селиховым и руководством «Спартака» не ладится. А если не ладится, то они будут рассчитывать на того, кто уже подписал контракт и играет хотя и не блестяще, но уверенно», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он также подчеркнул, что если красно-белые не продлят контракт с Селиховым, то, значит, у клуба есть другой вариант. По его словам, голкипер является готовым игроком.

Напомним, что вратарь выступает в «Спартаке» с 2017 года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых десять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, в трёх матчах оставил ворота нетронутыми.

Ранее Селихов не стал отвечать на вопрос об истекающем контракте со «Спартаком».