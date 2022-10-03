военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кавазашвили: получается, что между Селиховым и руководством «Спартака» что-то не ладится

Короткая ссылка
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с возможным продлением контракта голкипера красно-белых Александра Селихова.
Кавазашвили: получается, что между Селиховым и руководством «Спартака» что-то не ладится
  • РИА Новости

«Если вы обратили внимание, Максименко в последнее время начал выходить в основном составе. Получается, что-то между Селиховым и руководством «Спартака» не ладится. А если не ладится, то они будут рассчитывать на того, кто уже подписал контракт и играет хотя и не блестяще, но уверенно», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он также подчеркнул, что если красно-белые не продлят контракт с Селиховым, то, значит, у клуба есть другой вариант. По его словам, голкипер является готовым игроком.

Напомним, что вратарь выступает в «Спартаке» с 2017 года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых десять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, в трёх матчах оставил ворота нетронутыми.

Ранее Селихов не стал отвечать на вопрос об истекающем контракте со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить