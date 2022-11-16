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Горшков: «Факел» в силу мотивации, характера и болельщиков навяжет сильную борьбу «Зениту»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу между сине-бело-голубыми и «Факелом».
Горшков: «Факел» в силу мотивации, характера и болельщиков навяжет сильную борьбу «Зениту»
  • РИА Новости

«На бумаге, наверно, «Зенит» фаворит… Но «Факел» в силу мотивации, характера и болельщиков навяжет очень сильную борьбу петербуржцам, им точно будет нелегко», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

По его мнению, все трибуны на матч с «Зенитом» будут заполнены, поэтому «Факел» покажет воодушевлённую игру. При этом Горшков отметил, что в составе санкт-петербургской команды много высококлассных футболистов, которые всегда играют на победу.

Игра между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт в Воронеже 16 ноября. Встреча начнётся в 18:00 мск.

«Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Факел» с нулём очков располагается на четвёртом месте.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Факелом».

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