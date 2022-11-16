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Быстров: в кубковом матче «Факела» и «Зенита» может произойти всё что угодно

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Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом».

«В этом матче может произойти всё что угодно. «Факел» ничья не устроит, поэтому они не будут закрываться, наверняка будет совершенно другой футбол», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Игра между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт в Воронеже 16 ноября. Встреча начнётся в 18:00 мск.

«Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Факел» с нулём очков располагается на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Родриго пропустит матч с «Факелом».

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