Быстров: в кубковом матче «Факела» и «Зенита» может произойти всё что угодно
«В этом матче может произойти всё что угодно. «Факел» ничья не устроит, поэтому они не будут закрываться, наверняка будет совершенно другой футбол», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
Игра между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт в Воронеже 16 ноября. Встреча начнётся в 18:00 мск.
«Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Факел» с нулём очков располагается на четвёртом месте.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Родриго пропустит матч с «Факелом».