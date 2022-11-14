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Защитник «Зенита» Родриго пропустит матч с «Факелом»

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родриго пропустит матч пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Защитник «Зенита» Родриго пропустит матч с «Факелом»
  • Gettyimages.ru

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы, об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак пресс-службе петербургского клуба.

Родриго получил повреждение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» и после этого пропустил две встречи петербургской команды.

Игра между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт в Воронеже 16 ноября, она начнётся в 18:00 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил первую часть сезона для московского клуба.

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