Защитник «Зенита» Родриго пропустит матч с «Факелом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родриго пропустит матч пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы, об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак пресс-службе петербургского клуба.

Родриго получил повреждение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» и после этого пропустил две встречи петербургской команды.

Игра между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт в Воронеже 16 ноября, она начнётся в 18:00 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил первую часть сезона для московского клуба.