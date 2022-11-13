Федун: в лазарете «Спартака» шесть игроков, никто так хорошо с такими потерями не играет
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«В лазарете «Спартака» шесть игроков, никто так хорошо с такими потерями не играет», — приводит слова Федуна «Чемпионат».
После 17 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с взысканием задолженности с лондонского «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.