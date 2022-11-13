В «Спартаке» надеются, что ФИФА рассмотрит обращение по Кралу через 10 дней

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с взысканием задолженности с лондонского «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.

«ФИФА запросили дополнительные материалы. Мы на это отвечаем. Надеемся, что решение будет дней через десять, но пока его нет. Думаем, что во второй половине ноября. Но это зависит не от нас, а от них», — приводит ТАСС слова Мележикова.

24-летний чех выступал за лондонский клуб на правах аренды из «Спартака» в сезоне-2021/22. В сентябре красно-белые обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу взыскания с «Вест Хэма» задолженности из-за невыплаты части суммы за аренду полузащитника.

В сезоне-2022/23 Крал выступает за «Шальке» на правах аренды. Он сделал одну результативную передачу в 14 матчах за команду из Гельзенкирхена.

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «Пари Сен-Жермен».