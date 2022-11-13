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Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или ПСЖ

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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «Пари Сен-Жермен».
Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или ПСЖ
  • Gettyimages.ru

«Зенит» — самая сильная команда в России за последние годы. У петербуржцев очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие футболисты в РПЛ. Дело идёт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или ПСЖ», — приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Торпедо» с шестью очками занимает последнее, 16-е место.

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался об отъезде в сборную Хорватии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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