Ловрен: хотел бы остаться в России подольше и сыграть со «Спартаком», но не выйдет

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался об отъезде в сборную Хорватии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я хотел бы остаться в России чуть подольше и сыграть против «Спартака», но не выйдет. Мне надо ехать на чемпионат мира. После турнира вновь вернусь в «Зенит», — приводит слова Ловрена официальный сайт петербургского клуба.

По словам защитника, партнёры по команде пожелали ему удачи.

«Я сказал партнёрам по команде, чтобы поддерживали меня. Кто-то согласился, а кто-то нет. На самом деле я уверен, что все будут за меня!» — сказал он.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 27 ноября. В этот же день сборная Хорватии проведёт уже второй матч на чемпионате мира с командой Канады. Также хорватские футболисты на групповом этапе сыграют со сборными Бельгии и Марокко.

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