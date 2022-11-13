Узнать больше

Ловрен: хотел бы остаться в России подольше и сыграть со «Спартаком», но не выйдет

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался об отъезде в сборную Хорватии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Ловрен: хотел бы остаться в России подольше и сыграть со «Спартаком», но не выйдет
  • РИА Новости

«Я хотел бы остаться в России чуть подольше и сыграть против «Спартака», но не выйдет. Мне надо ехать на чемпионат мира. После турнира вновь вернусь в «Зенит», — приводит слова Ловрена официальный сайт петербургского клуба.

По словам защитника, партнёры по команде пожелали ему удачи.

«Я сказал партнёрам по команде, чтобы поддерживали меня. Кто-то согласился, а кто-то нет. На самом деле я уверен, что все будут за меня!» — сказал он.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 27 ноября. В этот же день сборная Хорватии проведёт уже второй матч на чемпионате мира с командой Канады. Также хорватские футболисты на групповом этапе сыграют со сборными Бельгии и Марокко.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Артём Дзюба возглавляет список самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить