Российский нападающий Артём Дзюба возглавляет список самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt.

Оценочная стоимость 34-летнего россиянина составляет €4 млн.

Второе место в списке делят португальский защитник Эдгар Йе и португальский форвард Фабио Мартинс, стоимость которых оценивается в €3,5 млн.

На четвёртой строчке в списке располагается колумбийский хавбек Сантьяго Ариас, чья стоимость оценивается в €3 млн. Замкнул первую пятёрку марокканский полузащитник Закария Лабьяд (€2,5 млн).

3 ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор», разорвав контрактное соглашение с клубом 3 ноября. В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Дзюба в летнее трансферное окно мог заключить соглашение с московским ЦСКА.