Дзюба возглавляет список самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
- РИА Новости
Оценочная стоимость 34-летнего россиянина составляет €4 млн.
Второе место в списке делят португальский защитник Эдгар Йе и португальский форвард Фабио Мартинс, стоимость которых оценивается в €3,5 млн.
На четвёртой строчке в списке располагается колумбийский хавбек Сантьяго Ариас, чья стоимость оценивается в €3 млн. Замкнул первую пятёрку марокканский полузащитник Закария Лабьяд (€2,5 млн).
3 ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор», разорвав контрактное соглашение с клубом 3 ноября. В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что Дзюба в летнее трансферное окно мог заключить соглашение с московским ЦСКА.