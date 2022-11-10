Источник: ЦСКА летом рассматривал вариант с подписанием Дзюбы
- РИА Новости
По информации журналиста Ивана Карпова, Дзюба мог подписать контракт с ЦСКА в статусе свободного агента.
Напомним, что после сезона-2021/22 футболист покинул «Зенит» в связи с окончанием срока действия контракта.
18 августа нападающий подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1 + 1». В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.
6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.
Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.