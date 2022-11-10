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В «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой

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Пресс-служба «Рубина» прокомментировала информацию о возможном подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
В «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой
  • Gettyimages.ru

«Какой вариант для Дзюбы приоритетный — это лучше спросить у Артёма. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему», — цитирует представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Летом Дзюба поддерживал форму с казанской командой, а затем подписал контракт с «Адана Демирспор».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Ранее журналист Гекмен Озкан оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

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