В «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой
- Gettyimages.ru
«Какой вариант для Дзюбы приоритетный — это лучше спросить у Артёма. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему», — цитирует представителя клуба «Спорт-Экспресс».
Летом Дзюба поддерживал форму с казанской командой, а затем подписал контракт с «Адана Демирспор».
6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.
Ранее журналист Гекмен Озкан оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».