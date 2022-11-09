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Турецкий журналист: Дзюба не смог адаптироваться в «Адана Демирспор»

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Турецкий журналист издания Fanatik Гекмен Озкан оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».
Турецкий журналист: Дзюба не смог адаптироваться в «Адана Демирспор»
  • РИА Новости

«Я думаю, Дзюба просто не смог адаптироваться в «Адана Демирспор». Поэтому у него ничего не получилось. Это был трансфер, сделанный в последние часы», — цитирует Озкана Sport24.

Он также подчеркнул, что турецкий клуб решил рискнуть и приобрести российского нападающего, но не смог получить ожидаемого результата. По его словам, Дзюба является хорошим футболистом.

«Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Возможный трансфер в «Венецию»? Он способен сыграть ещё один сезон в футболе высокого уровня», — заключил Озкан.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее исполнительный директор «Венеции» допустил возможность подписания контракта с Дзюбой.

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