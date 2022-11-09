Исполнительный директор «Венеции» допустил возможность подписания контракта с Дзюбой
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«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — цитирует Менту Sport24.
6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.
Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.
Ранее в «Балтике» заявили, что не заинтересованы в подписании Дзюбы.