Исполнительный директор «Венеции» допустил возможность подписания контракта с Дзюбой

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что венецианский клуб рассматривает возможность подписания российского нападающего Артёма Дзюбы в зимнее трансферное окно.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — цитирует Менту Sport24.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее в «Балтике» заявили, что не заинтересованы в подписании Дзюбы.