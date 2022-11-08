В «Балтике» заявили, что не заинтересованы в подписании Дзюбы

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, что клуб не заинтересован в подписании нападающего Артёма Дзюбы.

«Сейчас мы не интересуемся нападающими. Эта позиция у нас укомплектована, в том числе лучшим на данный момент бомбардиром Первой лиги», — приводит слова Волженкина Metaratings.ru.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, возможен ли переход Дзюбы в дагестанский клуб.