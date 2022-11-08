Гаджиев: «Динамо» Махачкала было бы счастливо подписать Дзюбу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, возможен ли переход нападающего Артёма Дзюбы в дагестанский клуб.

«Динамо» Махачкала было бы счастливо подписать Дзюбу. Однако как мне об этом вести разговор, если это игрок более высокого класса, чем наша команда?» — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

По его мнению, Дзюба соответствует уровню клубов Российской премьер-лиги.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный переход Дзюбы в состав автозаводцев.