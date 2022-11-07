Президент «Торпедо» Геркус ответил на вопрос о переговорах с Дзюбой

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в состав автозаводцев.

«На сегодняшний день мы с Артёмом не общались и сейчас не общаемся. Я к нему очень позитивно отношусь, но сказать, что мы с ним не будем общаться, я не могу. Исключать я ничего не могу», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему санкт-петербургский клуб не будет возвращать Дзюбу.