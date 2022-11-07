Аршавин объяснил, почему «Зенит» не будет возвращать Дзюбу

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему санкт-петербургский клуб не вернёт нападающего Артёма Дзюбу.

«Если бы он подходил «Зениту», он бы не ушёл оттуда летом. Команды РПЛ с шестого по десятое место могут его рассмотреть, если он сам захочет туда пойти», — цитирует Аршавина «Спорт День за Днём».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее турецкий журналист сообщил, что разрыв контракта Дзюбы был инициативой «Адана Демирспор».