Турецкий журналист сообщил, что разрыв контракта Дзюбы был инициативой «Адана Демирспор»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о расторжении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».

«100% «Адана Демирспор» инициировал процесс разрыва контракта с Артёмом Дзюбой. Речь шла о его плохих выступлениях за команду. Я не удивлён такому решению. Дзюба играл ужасно», — цитирует Озджана «Спорт-Экспресс».

По его словам, для Дзюбы идеальным вариантом будет клуб из Саудовской Аравии.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что уход Дзюбы из «Адана Демирспор» был ожидаемым.