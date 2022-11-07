Турецкий журналист сообщил, что разрыв контракта Дзюбы был инициативой «Адана Демирспор»
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«100% «Адана Демирспор» инициировал процесс разрыва контракта с Артёмом Дзюбой. Речь шла о его плохих выступлениях за команду. Я не удивлён такому решению. Дзюба играл ужасно», — цитирует Озджана «Спорт-Экспресс».
По его словам, для Дзюбы идеальным вариантом будет клуб из Саудовской Аравии.
6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.
Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что уход Дзюбы из «Адана Демирспор» был ожидаемым.