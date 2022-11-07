Червиченко заявил, что уход Дзюбы из «Адана Демирспор» был ожидаемым

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

«В Турции с недавнего времени понимают, что такое футбол. Поэтому держать легионера, зарплата которого около двух миллионов, а при этом практически никакой отдачи нет, — неправильно», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее вице-президент «Урала» заявил, что для него Дзюба всегда был выдающимся футболистом.