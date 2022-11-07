Вице-президент «Урала»: для меня Дзюба всегда был выдающимся футболистом

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов высказался о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

«Для меня Дзюба всегда был прекраснейшим и выдающимся футболистом. С симпатией относился к его игре во всех клубах. Он взрослый человек, сам разберётся», — цитирует Ефремова «Матч ТВ».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Вячеслав Колосков после ухода Дзюбы из «Адана Демирспор» заявил, что игроку пора на пенсию.