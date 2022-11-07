Колосков после ухода Дзюбы из «Адана Демирспор» заявил, что игроку пора на пенсию
«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Всё закончилось. Если он там не подошёл, то где он нужен?» — цитирует Колоскова Metaratings.
6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.
Ранее стала известна причина, по которой «Адана» решила расторгнуть контракт с Дзюбой.