Колосков после ухода Дзюбы из «Адана Демирспор» заявил, что игроку пора на пенсию

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал то, что Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Всё закончилось. Если он там не подошёл, то где он нужен?» — цитирует Колоскова Metaratings.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее стала известна причина, по которой «Адана» решила расторгнуть контракт с Дзюбой.