Стала известна причина, по которой «Адана» решила расторгнуть контракт с Дзюбой

Российский нападающий Артём Дзюба покинул «Адана Демирспор» по инициативе турецкого клуба.

По информации «РБ Спорт», основная причина — игрок не подходил под схему главного тренера. Отмечается, что в «Адане» исправно платили зарплату российскому игроку.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее Леонид Слуцкий признался, что у него нет никакой информации о вероятном переходе Дзюбы в «Рубин».