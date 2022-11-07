Стала известна причина, по которой «Адана» решила расторгнуть контракт с Дзюбой
По информации «РБ Спорт», основная причина — игрок не подходил под схему главного тренера. Отмечается, что в «Адане» исправно платили зарплату российскому игроку.
6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. За команду нападающий забил один мяч в пяти матчах.
Ранее Леонид Слуцкий признался, что у него нет никакой информации о вероятном переходе Дзюбы в «Рубин».