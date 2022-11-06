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Слуцкий признался, что у него нет никакой информации о вероятном переходе Дзюбы в «Рубин»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе Артёма Дзюбы в казанский клуб.
Слуцкий признался, что у него нет никакой информации о вероятном переходе Дзюбы в «Рубин»
  • РИА Новости

«Я с ним давно не общался, поэтому у меня никакой информации на этот счёт нет», — цитирует Слуцкого пресс-служба команды из столицы Татарстана.

По информации СМИ, 34-летний российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Дзюба летом тренировался с «Рубином».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюбе стоит попробовать себя в первенстве Абхазии или любительской лиге.

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