Слуцкий признался, что у него нет никакой информации о вероятном переходе Дзюбы в «Рубин»
- РИА Новости
«Я с ним давно не общался, поэтому у меня никакой информации на этот счёт нет», — цитирует Слуцкого пресс-служба команды из столицы Татарстана.
По информации СМИ, 34-летний российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», был рассчитан до 30 июня 2023 года.
Напомним, что Дзюба летом тренировался с «Рубином».
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюбе стоит попробовать себя в первенстве Абхазии или любительской лиге.