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Губерниев: Дзюбе стоит попробовать себя в первенстве Абхазии или любительской лиге

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».
Губерниев: Дзюбе стоит попробовать себя в первенстве Абхазии или любительской лиге
  • РИА Новости

«Может, попробовать в чемпионате Абхазии, попробовать закрепиться в любительской лиге Татарстана вместе со Слуцким, почему бы и нет. Я, честно говоря, о нём лучше думал, потому что не закрепиться в Турции с его мастерством надо постараться», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Вместе с тем он выразил сожаление, что Дзюба не смог закрепиться в основном составе турецкой команды.

«Даже Кокорин на Кипре и тот закрепился», — добавил Губерниев.

По информации СМИ, 34-летний российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба расторг контракт из-за задержек по зарплате.

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