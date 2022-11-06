Sport24: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате

Российский нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате.

По информации Sport24, футболисту не выплатили зарплату за сентябрь и октябрь. Отмечается, что тем не менее клуб погасит долги перед Дзюбой в начале 2023 года.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор».

Ранее в Турции отреагировали на новость о возможном расторжении контракта Дзюбы с «Аданой».