В Турции отреагировали на новость о возможном расторжении контракта Дзюбы с «Аданой»

Турецкий журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Честно, я ничего не слышал об этом. Но не удивился бы разрыву контракта с Дзюбой по инициативе руководства, так как он последний, кого выберет Монтелла», — цитирует Озджана «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с клубом.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Властимил Петржела заявил, что Дзюбе нужно вернуться в Россию.