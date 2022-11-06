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Петржела считает, что Дзюбе нужно вернуться в Россию

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».
Петржела считает, что Дзюбе нужно вернуться в Россию
  • РИА Новости

«У него просто больше нет такого футбола. Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее представитель Дзюбы не стал комментировать информацию о расторжении контракта с «Адана».

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