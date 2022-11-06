Петржела считает, что Дзюбе нужно вернуться в Россию
- РИА Новости
«У него просто больше нет такого футбола. Ему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт.
Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее представитель Дзюбы не стал комментировать информацию о расторжении контракта с «Адана».