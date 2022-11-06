Представитель Дзюбы не стал комментировать информацию о расторжении контракта с «Адана»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артёма Дзюбы, высказался об информации о возможном расторжении контракта игрока с «Адана Демирспор».

«Никак не могу прокомментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даёт комментарий, откуда взял эту информацию», — цитирует Гольдмана «Чемпионат».

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, россиянин расторг контракт с клубом.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор».

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Дзюба сдулся, он в РПЛ никому не нужен.