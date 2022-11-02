Колосков: Дзюба сдулся, он в РПЛ никому не нужен

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о нападающем «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе.

«Дзюба сдулся, хватит о нём говорить. Он даже в РПЛ сейчас никому не нужен. В ФНЛ пусть идёт бороться, там, возможно, спрос на него есть», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор».

Ранее Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.