Черчесов: убеждён, что лучшие матчи Дзюбы ещё впереди

Главный тренер венгерского «Ференцварош» Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать — если ситуация не складывается в его пользу. Но убеждён, что лучшие матчи Дзюбы ещё впереди», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его словам, проблема Дзюбы в том, что он присоединился к команде в самом конце трансферной кампании, когда состав и тактика уже были наиграны.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор».

Ранее эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет в «Адане».