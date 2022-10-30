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Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет в «Адане»

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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал, почему нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба не получает игрового времени.
Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет в «Адане»
  • РИА Новости

«Пока «Адана» будет играть с ложной «девяткой». Дзюбе же нужно держать себя в форме, проявлять на тренировках и, самое главное, использовать свой шанс в игре. Всё постепенно. Забьёт — получит больше игрового времени», — приводит слова Керимова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не согласен с теми, кто говорит, что российский нападающий уехал играть в Турцию из-за денег.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор».

Ранее в «Адана Демирспор» не исключили, что Дзюба может продолжить карьеру в Италии.

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