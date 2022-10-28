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В «Адана Демирспор» не исключили, что Дзюба может продолжить карьеру в Италии

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Президент турецкого «Адана Демирспор» Метин Коркмаз высказался об интересе к нападающему Артёму Дзюбе со стороны итальянской «Венеции».

«Если мы получим какое-то предложение и Артём сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность. Дзюба — важный игрок с сильным характером», — цитирует Коркмаза Sport24.

При этом он дал понять, что турецкий клуб не получали никаких предложений от «Венеции».

«Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им», — добавил Коркмаз.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор». Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал информацию об интересе к Дзюбе.



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