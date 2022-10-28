В «Адана Демирспор» не исключили, что Дзюба может продолжить карьеру в Италии
«Если мы получим какое-то предложение и Артём сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность. Дзюба — важный игрок с сильным характером», — цитирует Коркмаза Sport24.
При этом он дал понять, что турецкий клуб не получали никаких предложений от «Венеции».
«Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им», — добавил Коркмаз.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор». Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал информацию об интересе к Дзюбе.