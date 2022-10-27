Директор «Венеции» назвал возможным трансфер Дзюбы

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Адана Демирспор» Артёму Дзюбе.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Переход в «Венецию» возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов», — приводит слова Менты Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После десяти туров Серии Б «Венеция» набрала девять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Напомним, что в итальянской команде выступает соотечественник Дзюбы, полузащитник Денис Черышев.

Ранее турецкий журналист Мехмет Озджан заявил, что цель Дзюбы заключается в зарабатывании денег.