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Директор «Венеции» назвал возможным трансфер Дзюбы

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Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Адана Демирспор» Артёму Дзюбе.
Директор «Венеции» назвал возможным трансфер Дзюбы
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«Мы внимательно следим за ситуацией. Переход в «Венецию» возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов», — приводит слова Менты Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После десяти туров Серии Б «Венеция» набрала девять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Напомним, что в итальянской команде выступает соотечественник Дзюбы, полузащитник Денис Черышев.

Ранее турецкий журналист Мехмет Озджан заявил, что цель Дзюбы заключается в зарабатывании денег.

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