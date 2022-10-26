Турецкий журналист: цель Дзюбы — заработать денег

Турецкий журналист Мехмет Озджан оценил трансфер нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему всё равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Адана Демирспор», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

34-летний форвард покинул «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что у Дзюбы конфликт с футболом.