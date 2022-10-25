Кавазашвили считает, что у Дзюбы конфликт с футболом

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что у нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы конфликт с футболом.

«Думаю, фамилия Дзюбы не фигурирует в трансферных списках ни у одного клуба РПЛ, им уже не усилишь команду. Игроки с таким самомнением и амбициями дурно влияют на коллектив, когда не могут хорошо играть», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он также подчеркнул, что российский форвард не может признать спад своей физической формы. По его мнению, Дзюба не прикладывает усилий на тренировках и из-за этого остаётся на скамейке запасных.

«Сейчас у Артёма конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга», — заключил Кавазашвили.

34-летний форвард покинул «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Дзюбу «мёртвым» футболистом.