Колосков назвал Дзюбу «мёртвым» футболистом

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что нападающий турецкого «Адана Демирспор» Артём Дзюба уже растратил свои лучшие футбольные качества.

«Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен? Да, «Рубин» его приглашал. И что? Всё, нет уже Дзюбы, он уже мёртвый футболист. Я давно на нём поставил крест. И вы забудьте про него», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

34-летний форвард покинул «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о ценах на билеты.