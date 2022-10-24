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Колосков назвал Дзюбу «мёртвым» футболистом

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что нападающий турецкого «Адана Демирспор» Артём Дзюба уже растратил свои лучшие футбольные качества.
Колосков назвал Дзюбу «мёртвым» футболистом
  • РИА Новости

«Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен? Да, «Рубин» его приглашал. И что? Всё, нет уже Дзюбы, он уже мёртвый футболист. Я давно на нём поставил крест. И вы забудьте про него», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

34-летний форвард покинул «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о ценах на билеты.

 

 

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