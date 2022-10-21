Узнать больше

Президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о ценах на билеты

Короткая ссылка
Президент «Адана Демирспор» упомянул российского нападающего Артёма Дзюбу, говоря о желании повысить цены на билеты.
Президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о ценах на билеты
  • РИА Новости

«Я повышу цены на билеты. Вы не должны ждать, что цены снизятся. Как ещё «Адана Демирспор» выживать? Клуб не выживет, продавая билеты за пять или десять лир. Не выживет, потому что болельщики покупают подделанные футболки. Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тыс. футболок за год», — приводит слова Санджака Milliyet.

34-летний россиянин покинул «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак правильно решил расстаться с нападающим Артёмом Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить