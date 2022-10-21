Президент «Адана Демирспор» упомянул Дзюбу, говоря о ценах на билеты

Президент «Адана Демирспор» упомянул российского нападающего Артёма Дзюбу, говоря о желании повысить цены на билеты.

«Я повышу цены на билеты. Вы не должны ждать, что цены снизятся. Как ещё «Адана Демирспор» выживать? Клуб не выживет, продавая билеты за пять или десять лир. Не выживет, потому что болельщики покупают подделанные футболки. Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тыс. футболок за год», — приводит слова Санджака Milliyet.

34-летний россиянин покинул «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак правильно решил расстаться с нападающим Артёмом Дзюбой.