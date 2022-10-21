Кечинов считает, что Семак правильно решил расстаться с Дзюбой

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак правильно решил расстаться с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Считаю, Сергей всё правильно сделал. Кому, как не тренеру, видно, что игрок начал в силу возраста потихоньку сбавлять. Это естественные вещи. У Артёма ушла скорость. Раньше ему достаточно было трёх-четырёх метров, чтобы выиграть позицию, а сейчас этого уже нет. Мячи-то свои Дзюба забивал, но если пару лет назад он оказывал давление на защитников, прессинговал, то потом этого стало меньше», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По словам экс-полузащитника, Семак постоянно требует от игроков прессинговать, потому что оборона начинается с линии атаки.

«Потеряли мяч — сразу вступаем в отбор. У Артёма это стало всё меньше проявляться. Поэтому Сергей начал сажать его в запас. Но Дзюба — такой человек, что не привык сидеть на лавке. Характер такой, что, возможно, где-то начал показывать недовольство. Когда другие игроки такие вещи видят, это негативно влияет на атмосферу в коллективе. Поэтому Семак и решил избавиться от Дзюбы», — сказал он.

34-летний россиянин покинул петербургский клуб в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что «Адана Демирспор» с Дзюбой вышел в четвёртый раунд Кубка Турции.