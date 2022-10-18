«Адана Демирспор» с Дзюбой вышла в следующий раунд Кубка Турции

«Адана Демирспор» одержала победу над «Адыяманом» в матче третьего квалификационного раунда Кубка Турции по футболу.

Встреча в Адане завершилась со счётом 5:0.

В составе хозяев поля хет-трик оформил Эрхун Озтумер (59-я, 63-я и 74-я минуты), также отличились Юсуф Сари (44-я) и Гёкхан Торе (85-я).

Российский форвард турецкой команды Артём Дзюба вышел в стартовом составе и провёл на поле 55 минут, не отметившись результативными действиями.

Ранее начальник турецкого «Трабзонспора» Эмра Ток прокомментировал возможность приобретения Дзюбы.