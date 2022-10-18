Узнать больше

«Адана Демирспор» с Дзюбой вышла в следующий раунд Кубка Турции

Короткая ссылка
«Адана Демирспор» одержала победу над «Адыяманом» в матче третьего квалификационного раунда Кубка Турции по футболу.
«Адана Демирспор» с Дзюбой вышла в следующий раунд Кубка Турции
  • Gettyimages.ru

Встреча в Адане завершилась со счётом 5:0.

В составе хозяев поля хет-трик оформил Эрхун Озтумер (59-я, 63-я и 74-я минуты), также отличились Юсуф Сари (44-я) и Гёкхан Торе (85-я).

Российский форвард турецкой команды Артём Дзюба вышел в стартовом составе и провёл на поле 55 минут, не отметившись результативными действиями.

Ранее начальник турецкого «Трабзонспора» Эмра Ток прокомментировал возможность приобретения Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить