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В «Трабзонспоре» оценили вероятность приобретения Дзюбы

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Начальник турецкого «Трабзонспора» Эмра Ток прокомментировал возможность приобретения российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
В «Трабзонспоре» оценили вероятность приобретения Дзюбы
  • РИА Новости

«Возможен ли трансфер Дзюбы зимой? Мы не рассматриваем его кандидатуру и даже не думаем о нём», — цитирует Тока Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.

Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал новость о том, что форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба может перейти в этот турецкий клуб.

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