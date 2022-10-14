Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» опроверг слухи о том, что клуб может подписать Дзюбу

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал новость о том, что форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба может перейти в этот турецкий клуб.

AP

© Orange Pictures