Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» опроверг слухи о том, что клуб может подписать Дзюбу
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«Переход Дзюбы зимой? На данный момент мы не сосредоточены ни на каком трансфере, включая этот», — цитирует Акына Sport24.
18 августа российский форвард подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1». В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Адану» четыре матча и забил один мяч.
Ранее турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру Дзюбы.