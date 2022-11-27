Арбитр Москалёв удалил шесть футболистов в матче «Спартака» и «Зенита» после драки
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После свистка Москалёва об окончании матча стычку устроили Квинси Промес и Вильмар Барриос, после чего на поле вспыхнула массовая потасовка.
После использования VAR Москалёв удалил Барриоса, Родригао, Шамара Николсона, Александра Селихова, Малкома и Александра Соболева.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
Ранее в «Зените» отреагировали на информацию о тройных премиальных в случае разгрома «Спартака».