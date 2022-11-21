Борьба Трусовой, четверные Лутфуллина и сложность Самарина: сводный рейтинг фигуристов-одиночников в сезоне-2022/23

Александра Трусова повысила базовую сложность произвольной программы и выглядела увереннее в части хореографии, но в сравнении с Софьей Самоделкиной ей не хватило лёгкости на турнире «Волжский пируэт». Марк Кондратюк в коротком прокате смотрелся не хуже Сёмы Уно на NHK Tophy, но спазм мышц спины спутал ему все карты, чем воспользовался Глеб Лутфуллин, снова исполнивший в сумме шесть четверных. Сводный рейтинг одиночников в сериях Гран-при по фигурному катанию — в материале RT.

Лёгкость Самоделкиной и прогресс Трусовой

Стоит ли делать далекоидущие выводы по уже второму не слишком удачному старту Александры Трусовой в серии российского Гран-при? Саша была третьей в короткой программе, показала второй результат в произвольной, что позволило ей занять общее второе место. Формально (по набранной сумме баллов) Саша выступила лучше, чем на втором этапе в Сочи, но вторая позиция — это, конечно же, не тот результат, который мог бы устроить Русскую Ракету.

Добавьте сюда сомнительную в плане пиара ситуацию между фигуристкой и Первым каналом, которая невольно стала достоянием общественности, и впору будет задаться вопросом: не пора ли уже окончательно забыть о героях и драмах олимпийского сезона и переключить внимание на других? Например, на Софью Самоделкину, одержавшую в Самаре победы в обеих программах и показавшую вполне рабочую попытку четверного сальхова — в произвольной.

В плюс Самоделкиной я бы записала и то, как быстро она сумела привести себя в идеальную физическую форму. Накануне своего первого старта Софа рассказывала, до какой степени это непросто. И что приходится даже раньше ложиться спать, чтобы вечером не думать о еде. По нынешним временам тема веса и внешнего вида уже фактически перекочевала в раздел запретных, но если рассуждать о спорте с позиций профессионализма, а не политкорректности, именно устранение лишних килограммов дало возможность Самоделкиной сделать ещё один небольшой шажочек к победе над прыжками.

Что до Трусовой, то «Волжский пируэт» оставил стойкое ощущение, что для возвращения четверного лутца (самого любимого и надёжного в прошлом сезоне прыжка) ей не хватило как раз лёгкости. Это ни в коем случае не упрёк. Выкарабкиваться из ямы, которой, как правило, завершаются Олимпийские игры для чемпионов и призёров, иногда приходится больше года. И надо отдать должное Саше: она с этим справляется.

Старт в Самаре это показал вполне наглядно. Базовая сложность произвольной Трусовой выросла с 62,65 до 68,86, Саша выглядела увереннее в части хореографии, и становится всё более очевидно, что обе программы, поставленные вроде бы наспех, оказались очень удачными.

Другой вопрос, что рейтинговое положение это не улучшило. Но тут уже впору говорить о волчьем законе большого спорта. Пока мы, журналисты, говорим о сложностях, с которыми сталкивается тот или иной спортсмен после Игр, более молодые стараются ухватить всё, что доступно.

Параллельный женский турнир на Гран-при ISU в Саппоро завершился победой кореянки Ким Йелим (она на 2,62 опередила чемпионку мира Каори Сакамото), которую на самом деле нельзя причислить ни к разряду выдающихся, ни тем более сенсационных. В произвольной программе японка сделала бабочку вместо тройного риттбергера, и это предопределило результат — совершенно неконкурентоспособный на российском уровне.

1. (1) Софья Акатьева (Россия)

2. (2) Елизавета Туктамышева (Россия)

3. (3) Камила Валиева (Россия)

4. (4) Аделия Петросян (Россия)

5. (5) Софья Муравьёва (Россия)

6. (6) Софья Самоделкина (Россия)

7. (10) Александра Трусова (Россия)

8. (7) Ксения Синицына (Россия)

9. (8) Вероника Яметова (Россия)

10. (9) Луна Хендрикс (Бельгия).

Проблемы со спиной Кондратюка и сложность Самарина

Короткая программа мужчин на этапе в Самаре наводила на мысль, что ещё один такой прокат Марка Кондратюка, и в рейтинге он подвинет с первого места чемпиона мира японца Сёму Уно — тот параллельно соревновался в Саппоро. Подопечный Светланы Соколовской прыгнул два четверных прыжка, заметно превзошёл Уно по базовой сложности (44,40 против 42,50), но японец пал жертвой несчастного случая: остался без каскада и в связи с этим проиграл первую часть соревнований соотечественнику Соте Ямамото.

Но второй прокат поставил всё с ног на голову: Марк проснулся утром от спазма мышц спины, и все попытки хоть как-то унять боль оказались тщетными. На старт Кондратюк вышел, что подразумевало отсутствие скидок на физическое состояние, но откататься на своём уровне ожидаемо не сумел. Соответственно, у турнира тут же образовались иные герои.

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Первым делом следует выделить, конечно же, чемпиона — Глеба Лутфуллина. Интересный факт: когда Алексей Мишин начал работать с Михаилом Колядой, многие ожидали от этого сотрудничества уникального результата: не каждый день невероятно одарённый спортсмен попадает в руки совершенно выдающегося тренера. Хотя ещё до появления последнего в своей группе опытнейший наставник произнёс фразу с глубочайшим подтекстом о том, что можно силком привести лошадь к водопою, но даже в этом случае нельзя заставить её пить.

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине я позволила себе выразить Профессору сочувствие в связи с тем, что Коляда не попал в число участников этого чемпионата, но Мишин отреагировал спокойно. Сказал, что в тренировочном процессе давно уже не испытывает никаких разочарований, поскольку ему всегда есть с кем работать.

Как именно стоит трактовать эту фразу, прекрасно показывает российский Гран-при: на четвёртом этапе в Москве отлично выступил Евгений Семененко, а триумфатором пятого стал ещё один подопечный выдающегося тренера — Глеб Лутфуллин.

Он совершенно классно исполнил произвольную программу с четырьмя четверными прыжками (ещё два четверных имели место в короткой), и тому же Алиеву, возглавляющему на текущий момент рейтинг одиночников, Глеб уступает не столько техникой и выразительностью, сколько недостаточным весом собственных заслуг в глазах арбитров. Но это, как известно, дело наживное. Особенно для тех, кто удерживает лидерство среди всех одиночников по общему количеству приземлённых квадов (12).

Свой лучший прокат показал на пятом этапе Александр Самарин. Его произвольная программа, как и на первом этапе серии, включала в себя два четверных, но, если в Москве это был лутц и тулуп, в Самаре фигурист дважды исполнил лутц (первый из которых — в каскаде). В короткой Александр заявил наиболее высокую для мужчин базовую сложность (46,30), но не справился с четверным тулупом и смазал тройной аксель. Но стремление фигуриста брать своё самым что ни на есть мужским способом — сложностью и мощью, безусловно, заслуживает уважения.

1. (1) Сёма Уно (Япония)

2. (9) Глеб Лутфуллин (Россия)

3. (3) Илья Малинин (США)

4. (4) Као Миура (Япония)

5. (5) Петр Гуменник (Россия)

6. (6) Дмитрий Алиев (Россия)

7. (-) Сота Ямамото (Япония)

8. (2) Марк Кондратюк (Россия)

9. (7) Евгений Семененко (Россия)

10. (-) Александр Самарин (Россия).