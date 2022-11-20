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Щербакова — о победителе «Ледникового периода»: неожиданная развязка

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала завершение съёмок телепроекта «Ледниковый период».
Щербакова — о победителе «Ледникового периода»: неожиданная развязка
  • Gettyimages.ru

«Сейчас будет награждение. Развязка абсолютно неожиданная и непредсказуемая. Жизнь преподносит нам сюрпризы. И вообще — всех с Новым годом», — сказала Щербакова в своём Telegram-канале.

Напомним, что ведущими нового сезона были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Из-за перенесённой операции фигуристка пропустила первую половину сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова.

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