Щербакова — о победителе «Ледникового периода»: неожиданная развязка
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«Сейчас будет награждение. Развязка абсолютно неожиданная и непредсказуемая. Жизнь преподносит нам сюрпризы. И вообще — всех с Новым годом», — сказала Щербакова в своём Telegram-канале.
Напомним, что ведущими нового сезона были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.
Из-за перенесённой операции фигуристка пропустила первую половину сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова.