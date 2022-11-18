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Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова

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Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с кончиной президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова
  • РИА Новости

«С глубокой скорбью и сожалением Международный союз конькобежцев (ISU) узнал о кончине президента Федерации фигурного катания России, почётного члена ISU Александра Георгиевича Горшкова, скончавшегося 17 ноября в возрасте 76 лет. ISU отдает дань уважения г-ну Александру Горшкову, выражает свои самые искренние соболезнования Федерации фигурного катания на коньках России, его семье и друзьям и будет помнить его с любовью», — сказано в сообщении на официальном сайте.

17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году. Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горшкова.

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