Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с кончиной президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«С глубокой скорбью и сожалением Международный союз конькобежцев (ISU) узнал о кончине президента Федерации фигурного катания России, почётного члена ISU Александра Георгиевича Горшкова, скончавшегося 17 ноября в возрасте 76 лет. ISU отдает дань уважения г-ну Александру Горшкову, выражает свои самые искренние соболезнования Федерации фигурного катания на коньках России, его семье и друзьям и будет помнить его с любовью», — сказано в сообщении на официальном сайте.

17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году. Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горшкова.