Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горшкова
- РИА Новости
«Уважаемые Ирина Ивановна и Юлия Александровна, искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки. Ушёл из жизни Александр Георгиевич Горшков — выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлечённый любимым делом человек», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.
Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году. Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.
Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала новость о смерти Горшкова.