Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горшкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Уважаемые Ирина Ивановна и Юлия Александровна, искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки. Ушёл из жизни Александр Георгиевич Горшков — выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлечённый любимым делом человек», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году. Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала новость о смерти Горшкова.