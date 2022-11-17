Туктамышева: Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова
- Legion-Media
«Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать», — написала Туктамышева в Telegram.
17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни.
Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.
Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году.
Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.
Ранее почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о смерти Горшкова.