Туктамышева: Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать», — написала Туктамышева в Telegram.

17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни.

Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году.

Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.

Ранее почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о смерти Горшкова.