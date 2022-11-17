Узнать больше

Туктамышева: Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
Туктамышева: Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова
  • Legion-Media

«Горшков всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать», — написала Туктамышева в Telegram.

17 ноября президент ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни.

Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золото на Играх в Инсбруке в 1976 году.

Он также являлся шестикратным чемпионом мира и Европы.

Ранее почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о смерти Горшкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить