Лакерник: Горшков всё принимал близко к сердцу, вот оно и не выдержало
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«Он был человек, серьёзно относящийся ко всему, что делал и близко принимавший всё это к сердцу. Вот это сердце и не выдержало. Насколько мне известно, причина смерти — в состоянии здоровья», — цитирует Лакерника Sport24.
17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.
Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.
Ранее Елена Вайцеховская заявила, что Горшков был очень мощным стабилизатором в фигурном катании.