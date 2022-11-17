Лакерник: Горшков всё принимал близко к сердцу, вот оно и не выдержало

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Он был человек, серьёзно относящийся ко всему, что делал и близко принимавший всё это к сердцу. Вот это сердце и не выдержало. Насколько мне известно, причина смерти — в состоянии здоровья», — цитирует Лакерника Sport24.

17 ноября на 77-м году жизни скончался президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, что он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что Горшков был очень мощным стабилизатором в фигурном катании.